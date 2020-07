Location de vacances et indemnités de chômage posent question

Régulièrement, la rédaction de France Télévisions tente de répondre à vos questions. Lors d’une location de vacances, l’agence peut-elle vous imposer de régler la prestation ménage du fait de la Covid-19 ? « Si au moment de la signature du contrat, ce supplément n’était pas prévu, le propriétaire ou l’agence ne peut pas l’imposer à posteriori, même en période de Covid. Si on conditionne la remise des clés au règlement de ce supplément et que vous le régler, vous pourrez le contester plus tard » explique la journaliste Nabila Tabouri.

La fin des indemnités sera-t-elle décalée pour les demandeurs d’emploi ? « Il y a prolongation pour les demandeurs d’emplois arrivant en fin de droits entre le 1er mars et 31 mai. Dans le détail, votre allocation sera prolongée de 91 jours calendaires si la fin de vos droits était prévue entre le 1er et le 31 mars, de 60 jours entre le 1er et le 30 avril, et de 30 jours entre le 1er et le 31 mai » répond Nabila Tabouri.