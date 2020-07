Gouvernement Castex : Macron revient à la politique “à la Sarkozy”

La composition du gouvernement de Jean Castex a été rendue publique ce lundi 6 juillet. La presse étrangère relève que les noms d’Eric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot et Gérald Darmanin sortent du lot, que rien n’a bougé dans plusieurs grands ministères et que l’Intérieur et l’Environnement ont changé de mains. Et note l’influence de Nicolas Sarkozy, “mentor” d’Emmanuel Macron.









