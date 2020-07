77 % des Français n’avaient « jamais entendu parler » de lui avant sa nomination

Alors que la composition du nouveau gouvernement devrait être connue ce lundi 6 juillet, les rumeurs ne cessent de circuler depuis la nomination de Jean Castex en tant que Premier ministre. Mais malgré sa casquette de « Monsieur déconfinement » pendant la crise du Covid-19, le nouveau chef du gouvernement reste un inconnu total pour la majorité de la population. D’ailleurs, selon un sondage* réalisé par l’institut YouGov pour « l’Obs », dont nous publions en exclusivité les résultats ce lundi, 77 % des Français disent n’avoir « jamais entendu parler de lui » avant sa nomination, vendredi 3 juillet.

« Ce vendredi 3 juillet, Jean Castex a été nommé Premier ministre, pour succéder à Edouard Philippe. Avant qu’il soit nommé Premier ministre, aviez-vous déjà entendu parler de Jean Castex ? » (YouGov)

Dans le détail, parmi les 23 % de sondés ayant déjà entendu parler du nouveau Premier ministre – les hommes de 45-54 ans en tête –, 84 % étaient au courant de sa nomination en tant que délégué interministériel pour piloter la période du déconfinement ; 58 % savaient qu’il était membre des Républicains avant de quitter le parti vendredi et 59 % qu’il avait été conseiller de Nicolas Sarkozy.

Au contraire, 63 % d’entre eux n’étaient pas au courant que Jean Castex est un proche de Xavier Bertrand.

« Avant sa nomination en tant que Premier ministre, aviez-vous connaissance des informations suivantes à propos de Jean Castex ? »

55 % jugent « bon » le passage de Philippe à Matignon

La majorité des personnes interrogées (53 %) estiment que la démission du gouvernement d’Edouard Philippe n’est ni une bonne ni une mauvaise chose. Seulement 24 % estiment que c’était une « bonne chose ». Mais 55 % s’accordent tout de même à dire que le passage d’Edouard Philippe à Matignon, de mai 2017 à juillet 2020, était « bon », alors que 32 % le jugent « mauvais ».

« Globalement, comment qualifieriez-vous le mandat d’Edouard Philippe en tant que Premier ministre en fonction depuis le 15 mai 2017 ? » (YouGov)

Le maire du Havre est autant apprécié par les hommes (57 %) que par les femmes (53 %) et il a également réussi à rassembler les différentes générations. En effet, parmi les personnes interrogées jugeant « bon » son mandat, 49 % ont entre 18 et 24 ans et 61 % ont 55 ans et plus.

* Méthodologie : Le sondage a été réalisé en ligne, du 3 au 6 juillet 2020, auprès de 1 007 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.