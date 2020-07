Jean Castex prononcera un discours de politique générale « en milieu de semaine prochaine »

Le nouveau Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi qu’il ferait son discours de politique générale « en milieu de semaine prochaine » au parlement et qu’il ferait « tout pour » former son gouvernement avant lundi.

« Le président de la République, comme moi-même, dans ce contexte, souhaitons aller vite pour désigner le plus vite possible le gouvernement », a-t-il dit. Interrogé sur TF1 pour savoir si ce serait avant lundi, il a répondu : « Nous ferons tout pour ».

Dans sa première interview télévisée depuis la passation de pouvoir à Matignon en fin d’après-midi, le nouveau Premier ministre a dit vouloir « ouvrir des concertations » dans tous les territoires afin d’élaborer « un nouveau pacte social », dans un contexte de crise économique.

« Avant de donner les solutions, je souhaite que l’on en discute avec la Nation, avec les partenaires sociaux, dans les territoires, avec tous les acteurs pour associer le plus possible à la recherche de solutions », a-t-il assuré sur TF1.

A la question « quelle sera votre priorité », l’ex-maire de Prades a répondu « plan de relance », tout en précisant : « Mais il faut faire des choix judicieux, des choix orientés, c’est-à-dire des choix qui permettent de reconstruire, de gagner en souveraineté économique, d’avoir une France plus économe du point de vue du respect de l’environnement, donc à la fois des mesures d’urgence et des mesures structurelles. »

Interrogé sur la demande d’écologie exprimée par les très bons scores d’EELV aux municipales, Jean Castex s’est félicité d’une « évolution globale et positive » : « L’écologie n’est pas une option. Je crois qu’elle est désormais entrée dans toutes les têtes. Elle transcende la classe politique. Certains se réclament d’options plus ambitieuses. Je note avec satisfaction cette évolution globale et positive. »