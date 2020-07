Il existe actuellement deux types de tests pour casser les chaînes de transmission du coronavirus et maîtriser l’évolution de l’épidémie : les tests virologiques (RT-PCR) et les tests sérologiques. Mais selon l’Académie de Médecine une troisième option pourrait être envisagée pour le dépistage des personnes porteuses du SARS-CoV-2 , à savoir un test salivaire, plus rapide et moins contraignant. Mais l’efficacité de cette technique reste à prouver selon elle.





Sante magazine