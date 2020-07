Zahoui redonne de l'appétit aux Fauves

La République centrafricaine n’a jamais participé à une phase finale de CAN ou de Coupe du Monde

Le sélectionneur François Zahoui vise une première qualification pour l’épreuve continentale

Des Fauves abordent sans complexes les qualifications pour Qatar 2022

Habituée à figurer dans les bas-fonds de la hiérarchie continentale, la République centrafricaine n’a encore jamais eu l’occasion de se qualifier pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, ni de la Coupe du Monde de la FIFA™. Au cours des dix dernières années, les Fauves ont pourtant progressé et décroché quelques résultats intéressants, notamment des victoires sur l’Algérie (2-0) dans les préliminaires de la CAN 2012 et sur l’Egypte (3-2 au Caire) lors des qualifications pour l’édition 2013.

Les dirigeants centrafricains ont récemment nommé à la tête de l’équipe nationale l’Ivoirien François Zahoui, qui avait mené son pays en finale de la CAN 2012, avant de chuter face à la Zambie d’Hervé Renard. Les Fauves espèrent que son expérience leur permettra de forcer les portes de la CAN et d’aborder les qualifications pour la Coupe du Monde sans complexes.

« Quand je suis arrivé, nous nous sommes fixé pour ambition de participer à la CAN. Malheureusement, nous sommes tombés dans le même groupe que le Maroc », regreete Zahoui au micro de FIFA.com. La pandémie de Covid-19 rend cet objectif très difficile à réaliser, d’autant que nous allons justement rencontrer les Marocains qui, pour la plupart, ont déjà repris la compétition. Nos internationaux, en revanche, n’ont plus joué depuis longtemps. C’est un handicap supplémentaire ».

Gagner en expérience

Dans les qualifications pour Qatar 2022, la République centrafricaine devra défier le Nigeria, le Cap-Vert et le Liberia. Selon Zahoui, les Nigérians sont nettement favoris, et le Cap-Vert est plus expérimenté que sa formation. En revanche, il estime que le Liberia est proche de du niveau des Centrafricains. « Mais tout ça, c’est de la théorie. Le terrain livrera peut-être un autre verdict », espère-t-il. « Nous allons tout donner pour engranger un maximum de points, même si nous sommes conscients du fossé qui nous sépare de nos adversaires. »

Dans les qualifications pour la Coupe du Monde, les surprises ne sont pas rares. Et le tableau de chasse des Fauves autorise tous les espoirs. « Cette compétition préliminaire va beaucoup nous apporter », assure l’Ivoirien. « Notre équipe n’est pas très huppée et le pays dans son ensemble doit faire face à de sérieuses difficultés. Pourtant, j’ai senti une vraie volonté de progresser. Chacun ici fait le maximum pour aider ce groupe à progresser. Nous ne manquerons ni d’envie, ni d’ambition. »

Dans un premier temps, Zahoui a pour objectif de gagner de l’expérience et progresser tout au long des qualifications pour la Coupe du Monde. Il sera temps ensuite d’envisager une première qualification historique pour la CAN. « Ces affiches de prestige vont nous être très utiles de ce point de vue », conclut-il.

Les pronostics de Zahoui pour la qualification pour Qatar 2022 :

« Je place au premier plan les équipes qui ont déjà participé aux précédentes éditions et qui possèdent l’expérience nécessaire pour aller au bout : le Nigeria, le Sénégal, l’Egypte, la Tunisie, le Maroc et le Cameroun, même si ce dernier a connu quelques difficultés récemment. La Côte d’Ivoire devrait aussi faire partie des candidats. L’Algérie fait aussi partie des concurrents à surveiller de près. Il faut aussi garder un œil sur certaines sélections qui reviennent sur le devant de la scène. Le Mali fait sûrement partie des équipes en forme du moment, au même titre que l’Afrique du Sud. »





Fifa