Test Blu-ray : Manhattan Lockdown

États-Unis : 2019

Titre original : 21 bridges

Réalisateur : Brian Kirk

Scénario : Adam Mervis, Matthew Michael Carnahan

Acteurs : Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons

Éditeur : Metropolitan Vidéo

Durée : 1h40

Genre : Thriller, Action

Date de sortie cinéma : 1 janvier 2020

Date de sortie DVD/BR : 22 mai 2020

Une course-poursuite infernale pour appréhender deux tueurs de flics à New York. L’inspecteur Davis est prêt à tout pour les coincer, d’autant qu’une gigantesque machination se dessine derrière leurs agissements. Pour les piéger, il va complètement isoler l’île de Manhattan, fermant l’ensemble de ses ponts, dans une spectaculaire opération… La traque peut commencer…

Le film

[4/5]

On ne peut pas dire que l’on s’y attendait, mais il nous faut nous rendre à l’évidence. Manhattan lockdown est une indéniable réussite, un polar orienté action vraiment efficace et enthousiasmant. De ce fait, on remarquera qu’à ce jour, les deux meilleurs films d’action de l’année 2020 – en attendant Seized, qui marquera les retrouvailles entre Isaac Florentine et Scott Adkins – sont étonnamment placés sous le signe des frères Anthony et Joe Russo.

Très impliqués dans le tournage de Tyler Rake, la grosse claque du cinéma d’action débarquée il y a deux mois sur Netflix, les frères Russo s’avèrent en effet également présents à la production de Manhattan lockdown, un autre film d’action mettant en scène un acteur venu de l’univers Marvel. Après Thor (Chris Hemsworth) dans le film Netflix, c’est donc aujourd’hui au tour de Black Panther (Chadwick Boseman) de tomber le costume et les super-pouvoirs afin de s’imposer en action star.

Mais pour être tout à fait honnête, on se mélange un peu les pinceaux côté chronologie, car le film mettant en scène Chadwick Boseman est en réalité sorti quelques mois avant Tyler Rake. Malheureusement, avec seulement 29 millions de dollars de recettes aux États-Unis et 182.000 entrées en France, il n’a pas réellement rencontré son public au moment de sa sortie, et trouvera à coup sûr ses lettres de noblesse en vidéo.

Car à n’en point douter, Manhattan lockdown est un film qui fera plaisir aux amateurs de cinéma énervé. Un braquage qui tourne mal, plusieurs flics sur le pavé, et en l’espace de quelques heures, on suivra d’un côté l’avancée (rapide) de l’enquête, menée par Chadwick Boseman et Sienna Miller, et de l’autre la cavale de deux truands tombés sur un coup trop gros pour eux. Ces derniers sont incarnés par Stephan James et Taylor Kitsch, que l’on avait un peu perdu de vue depuis John Carter et la deuxième saison de True Detective.

Blindé jusqu’à la gueule d’action et de rebondissements, le film de Brian Kirk – réalisateur inconnu venu de l’école de la série TV – s’impose comme un polar tendu, linéaire, direct et dégraissé, sans autre prétention que celle d’être un excellent divertissement. Le spectateur est plongé dans le bain directement, d’entrée de jeu, après une rapide présentation du personnage principal. Le récit – une course-poursuite pour le moins haletante – est carré, le rythme trépidant.

Du côté des scènes d’action, l’accent a été mis sur le sentiment d’urgence, même si les gunfights et autres poursuites sont parfaitement claires et découpées. C’est d’autant plus efficace que le suspense concernant la survie des deux truands garde ses droits jusque dans la dernière ligne droite du film. Old school, tendu, sans le moindre temps mort, Manhattan lockdown jouait pourtant cartes sur tables dés le début, ne faisant pas de secret sur la nature des activités de la bande de flics intervenus sur la scène du crime, mais l’intrigue laissera le temps au personnage incarné par Chadwick Boseman d’assembler petit à petit les pièces du puzzle. De la belle ouvrage.

Le Blu-ray

[4/5]

Après avoir distribué le film en salles au début de l’année, c’est bien sûr Metropolitan Vidéo qui édite aujourd’hui le Blu-ray de Manhattan lockdown. Et comme à son habitude, l’éditeur nous livre une galette techniquement impeccable. Le master est d’une superbe précision, affichant un piqué d’une précision absolue tout en préservant un grain prononcé. Les couleurs montrent une belle pêche, les noirs sont solides et profonds. Côté son, Metropolitan fait également très fort puisque le film profite de pistes DTS-HD Master Audio 5.1 à la fois en version originale et en version française. Les deux mixages s’avèrent d’un dynamisme échevelé, surtout sur les scènes d’action : tous les canaux y vont de leur puissance et le caisson de basses sollicité à intervalles très réguliers. Un pur kif !

Du côté des suppléments, on commencera avec un commentaire audio de Brian Kirk (réalisation) et de Tim Murrell (montage), mais ce dernier sera à réserver aux anglophones confirmés, puisque dépourvu du moindre sous-titre. On continuera ensuite avec une sympathique featurette sur le film (5 minutes), présentée par Chadwick Boseman lui-même, et qui donnera la parole à plusieurs membres du casting et de l’équipe (Sienna Miller, JK Simmons…). Superficiel mais intéressant. On continuera avec une courte série de scènes coupées (3 minutes) ; la plus intéressante d’entre-elles met en scène le personnage de Sienna Miller avec sa fille. Enfin, on terminera avec la traditionnelle sélection de bandes-annonces éditeur.