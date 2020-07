Sainte-Sophie va-t-elle redevenir une mosquée ?

Depuis bientôt 1 500 ans, à Istanbul (Turquie), elle domine le Bosphore. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Sainte-Sophie est le monument le plus visité d’Istanbul. L’an dernier encore, avant l’épidémie de Covid-19, ils furent près de trois millions venus du monde entier à admirer les coupoles et les mosaïques de la basilique.

Le président Recep Tayyip Erdogan, en peine dans les sondages et en froid avec l’Occident, a décidé d’en faire à nouveau un lieu de culte musulman, au grand dam de la Grèce orthodoxe et d’autres pays qui ont appelé le chef d’État turque à renoncer. « Erdogan veut flatter son électorat musulman conservateur et il veut montrer aux Européens qu’il fait ce qu’il veut dans son espace national« , explique Dorothée Schmid, spécialiste de la Turquie à l’Institut français des relations internationales.

Le JT

Les autres sujets du JT