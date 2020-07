​Introduction Ce texte en deux parties est une fiche de lecture du livre d’Antal Fekete, « Le retour au standard or » paru en 2011 aux éditions Le jardin des livres. Antal Fekete est né en Hongrie en 1932, il a été professeur d'économie et de mathématique en Allemagne, au Canada, en Roumanie et au Guatemala. Il a travaillé sur la monnaie à Washington pour le Congrès américain et il a notamment remporté le premier prix du Concours international des thèses sur les (…)

