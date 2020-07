« Nous n’avons pas mené le monde là où vous le méritez », s’excuse le prince Harry face aux jeunes

À l’occasion de la cérémonie virtuelle des Diana Awards, qui récompense des jeunes qui œuvrent dans le monde à faire changer les choses, le prince Harry a tenu à enregistrer un message fort, en vidéo :

« Ma femme a dit récemment que notre génération et celles qui nous ont précédés n’ont pas fait assez pour réparer les torts du passé. Moi aussi, je suis désolé. Désolé que nous n’ayons pas mené le monde là où vous le méritez. Le racisme institutionnel n’a pas sa place dans nos sociétés, mais il est toujours endémique ». Comment Meghan Markle a pulvérisé le mythe de la princesse

