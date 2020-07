La ville américaine de Richmond retire les symboles de son passé confédéré

Le sud des Etats-Unis a commencé mercredi à tourner la page du lourd passé de la confédération. Poussées par une vague de protestation historique contre le racisme dans le pays après la mort de plusieurs Afro-Américains aux mains de policiers blancs, dont George Floyd, plusieurs villes ont retiré les symboles des partisans de l’esclavage pendant la guerre de Sécession.

La ville de Richmond, en Virginie, a démonté un premier monument en mémoire de l’armée confédérée installé dans l’ancienne capitale du Sud pendant la guerre fratricide qui a eu lieu entre 1861 et 1865.

Plus au sud, le Mississippi a retiré le drapeau au symbole confédéré de son capitole, un moment historique pour cet Etat marqué par les blessures de la période de l’esclavage.

C’était le dernier drapeau d’un Etat américain comportant l’étendard – fond rouge, croix bleue en diagonale avec des étoiles blanches – qui représentait les Etats sudistes.

A Richmond, les monuments confédérés sont considérés par leurs détracteurs comme des symboles à la gloire de l’héritage esclavagiste des Etats-Unis. Le plus symbolique de ces monuments est la statue du commandant en chef de l’armée sudiste, le général Robert Lee, qui trône depuis un siècle sur une place de la ville.

Des employés municipaux se sont activés dès mercredi après-midi autour de la statue de Thomas « Stonewall » Jackson, un autre général de l’armée du Sud. Après l’avoir déboulonnée, les employés l’ont descendue de son piédestal à l’aide d’une grue, selon les médias locaux.

Le maire, Levar Stoney, a justifié sa décision par la nécessité pour la ville de « tourner la page » du passé. « Depuis la fin officielle du statut de capitale de la confédération il y a 155 ans, nous sommes sous le poids de cet héritage », a-t-il expliqué dans un message vidéo sur Twitter.

It’s time for the healing to start. For public safety, for our history, for our future – the monuments to the Lost… https://t.co/nukkPh26ey

—LevarStoney(@Levar M. Stoney)