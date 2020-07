de plus en plus de femmes dans les conseils d’administration

Sur les plaquettes des entreprises, de plus en plus de femmes figurent au conseil d’administration. Pourquoi ? Quelles sont les limites de cette évolution ? Anne Lalou a une carrière bien remplie. D’abord banquière, elle a créé une école de formation aux métiers du numérique. Mais elle est aussi membre du conseil d’administration de trois entreprises cotées en Bourse.

« Être administratrice, c’est accompagner les sociétés dans les choix et dans les orientations stratégiques, mais aussi dans l’arrêté des comptes et dans l’analyse des risques. C’est apporter son expertise et son expérience à des entreprises », explique la directrice de la Web School Factory et administratrice d’Eurazéo. Toutes les six semaines, elle participe au conseil d’administration d’une société spécialisée dans l’investissement. La France est devenue championne du monde de la féminisation dans les conseils. En 2010, on comptait 12% de femmes dans les sociétés cotées en Bourse. En 2020, il y en a 45%.

