une vague verte déferle sur la France

C’est une vague verte historique qui déferle sur la France ce dimanche 28 juin. Un tsunami écolo, dont les Verts et aucun sondage n’avaient prédit l’ampleur. Au second tour d’élections municipales marquées par une très forte abstention (près de 60 %), les écolos sont d’après les premiers résultats, les grands vainqueurs du scrutin. « Ce soir, d’ores et déjà, c’est un jour historique pour l’écologie », lance fièrement Julien Bayou, le secrétaire national d’EELV.

> Regardez la vidéo des scènes de liesse :

A Lyon, le berceau de la macronie, c’en est désormais fini de l’ère Collomb avec la victoire du quadra Grégory Doucet (EELV). A Strasbourg, dans une configuration a priori peu favorable, la trentenaire Jeanne Barseghian l’emporte largement face au « marcheur » Alain Fontanel et à la socialiste Catherine Trautmann.

A Poitiers, Léonore Moncond’huy, 30 ans, détrône le maire socialiste Alain Claeys, avec un écart net. A Besançon, sans surprise, l’écologiste Anne Vignot, à la tête d’une liste d’union de la gauche, l’emporte face au rival LR.

Surprise à Poitiers : l’ancienne scoute écolo renverse un baron socialiste

A Annecy, ville dirigée depuis plus d’un demi-siècle par le centre droit, François Astorg, un écolo sans étiquette mais soutenu par EELV et toute la gauche, crée la surprise en battant le maire sortant UDI avec 27 voix d’écart.

Après plus de 60 ans au centre droit, Annecy va être dirigée par un maire écologiste

A Marseille, l’écologiste Michèle Rubirola devrait s’imposer, les premiers résultats lui donnant dix points d’avance.

La très conservatrice Bordeaux tombe également dans l’escarcelle écolo : Pierre Hurmic devrait s’imposer face à la droite.

Autres villes qui vont avoir un maire écologiste : Tours ou Collombes, dans les Hauts-de-Seine. « Aujourd’hui, l’écologie fait un grand pas, un pas de géant. De nouvelles victoires permettent à l’écologie de s’ancrer durablement dans les territoires et dans les métropoles », assure Julien Bayou qui rêve de maintenir la dynamique jusqu’aux régionales et à la présidentielle. Le secrétaire national d’EELV ajoute :

« S’il fallait retenir une leçon de ce soir, c’est que l’alliance de tous les conservatismes pour empêcher le pays de se tourner vers l’écologie a échoué car rien n’arrête une idée dont l’heure est venue. »