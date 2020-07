« Pour une taxe sur les transactions financières à la hauteur des enjeux »

Qui aurait pu deviner, il y a six mois, que la pandémie de coronavirus allait prendre une telle ampleur et que l’Europe en serait l’épicentre pendant de longues semaines ? Qui aurait pu deviner que les pays les plus riches, comme les pays les plus pauvres, verraient leurs systèmes de santé, aussi solides soient-ils, menaçant de s’écrouler sous la pression ? Qui aurait pu deviner l’énormité des enveloppes financières que les gouvernements devraient débloquer pour tenter de sauver leurs économies affolées ? En 2019, tout cela ressemblait encore à une étrange dystopie avec de mauvais effets spéciaux.

Mais les mois passent et la fiction a du mal à suivre. Les défis auxquels notre monde est confronté sont de plus en plus phénoménaux, tout comme les solutions que nous devons trouver collectivement. Nos gouvernements doivent sortir des sentiers battus et trouver des réponses innovantes à des questions qui, il y a à peine six mois, nous auraient encore semblé absurdes. Mais avons-nous vraiment besoin de réinventer la roue à chaque nouvelle crise ? Et si certaines solutions étaient déjà connues ?

Au niveau européen, c’est l’Allemagne qui prendra les commandes en prenant la présidence du Conseil de l’Union européenne de juillet à décembre 2020. Evidemment, le virus mondial a poussé l’Allemagne à revoir ses priorités pour ce futur semestre, et c’est ainsi que, dans le cadre de ses idées pour un plan de relance, la chancelière Angela Merkel, soutenue par la France, a remis la taxe européenne sur les transactions financières sur le devant de la scène. Sa tête nous dit quelque chose, elle joue dans quoi déjà ?Lagarde, Merkel, Von der Leyen : trois femmes pour relancer l’Europe

Il y a eu d’innombrables remakes, mais celui-ci était attendu depuis longtemps. La campagne pour une taxe européenne sur les transactions financières avait gagné une immense popularité en Europe en réponse directe à la crise financière de 2008, en particulier pour obliger les banques à payer pour leur sauvetage et le ralentissement économique qu’elles avaient causé, et pour tenter de stabiliser le système financier. Depuis lors, une certaine exaspération face aux hommes et femmes politiques traînant les pieds et tardant à mettre en œuvre la taxe promise s’est installée. Quand on connaît son potentiel de générer des milliards d’euros de revenus supplémentaires chaque année, dire que cette frustration est justifiée serait un euphémisme.

En effet, si la taxe prenait enfin vie dans les dix pays européens qui négocient sa conception depuis 2011, on estime ses recettes potentielles à 35 milliards d’euros, tous les ans. Et si elle était étendue à tous les Etats membres de l’UE, celles-ci pourraient atteindre les 60 milliards d’euros, chaque année. Cette taxe a même pour elle l’avantage de ne pas toucher la grande majorité des contribuables, mais seulement ceux qui négocient des actions, des obligations, des devises et des produits dérivés. Avec de telles ressources supplémentaires, la mise en scène recevrait sans doute de meilleures critiques.

Faire preuve de plus d’ambition

Cependant, attention à ne pas nous faire avoir par la bande-annonce, car les revenus générés pourraient varier considérablement en fonction du design de cette taxe. La proposition actuellement avancée par les gouvernements français et allemand est beaucoup plus étroite, basée sur le modèle français, et n’inclut pas les produits dérivés. Ce sont pourtant les transactions les plus fréquentes, et donc celles qui rapporteraient le plus d’argent si elles étaient taxées. De plus, la proposition actuelle n’introduit qu’un prélèvement de 0,2 % du prix d’achat des actions, ce qui pourrait finalement rapporter… 3,45 milliards d’euros par an à peine. La France et l’Allemagne, les deux moteurs européens, doivent faire preuve de plus d’ambition, sans quoi cette proposition ne vaudra pas le papier sur lequel elle est écrite.

Le 21 juin, en France, les 150 citoyens de la convention citoyenne pour le climat ont exprimé au président de la République leur soutien à une taxe sur les transactions financières européennes. Ce que nos concitoyens demandent aujourd’hui, c’est davantage de justice et d’équité, afin que les plus pauvres et les plus vulnérables, où qu’ils soient, puissent vivre dans la dignité et avoir accès à des systèmes de santé solides. Cela exprime le souhait d’une redistribution plus juste des richesses, en France, en Allemagne et dans l’Union européenne, mais aussi dans le monde entier. Les injustices sont criantes partout, et si rien n’est fait, le scénario dans lequel l’extrême pauvreté en Afrique augmente de 27 % en 2020 deviendra plus vite qu’on ne le pense une réalité. Si nous laissons faire cela, l’équivalent de la population européenne vivra dans l’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne. L’UE, menée par l’Allemagne et soutenue par la France, doit maintenant entendre cette soif de justice fiscale et de solidarité.

Les propositions édulcorées ne suffisent plus. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de changements structurels et d’un leadership ambitieux pour financer des solutions qui nous aident à relever les grands défis de notre époque : la santé, le climat et les inégalités mondiales. Avant la fin du film, l’Europe doit choisir son camp : sera-t-elle du côté du shérif de Nottingham ou de celui de Robin des bois ?