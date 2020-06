Le RN s’offre une victoire à Perpignan mais ne perce pas le plafond de verre

Marine Le Pen peut souffler. Perpignan est tombée ! La présidente du Rassemblement national (RN) n’était pas dans la cité catalane pour fêter la victoire de son ancien compagnon, Louis Aliot. Et pour cause : c’est parce qu’il s’était présenté comme « divers droite » et qu’il a effacé la flamme du parti d’extrême droite que l’ex-numéro deux du FN a réussi son pari et gagné avec 53,09 % des voix face au maire sortant LR, Jean-Marc Pujol. L’homme s’est notabilisé parce qu’il a fait oublier d’où il venait.

Louis Aliot, le frontiste masqué de Perpignan

« C’est un vrai déclic »

Qu’importe, pour la fille de Jean-Marie Le Pen. Le résultat est là : pour la première fois depuis 25 ans et la victoire à Toulon, une ville de plus de 100 000 habitants est aux mains de l’extrême droite. « Le plafond de verre et le front républicain appartiennent au passé ! », lance-t-elle sur Twitter.

BRAVO à @ludovicpajot, élu maire de #BruayLaBruissière dans un duel âpre. Le plafond de verre et le « front répub… https://t.co/FPLqRxU96k —MLP_officiel(@Marine Le Pen)

« Ce n’est pas seulement d’ailleurs une victoire symbolique, c’est un vrai déclic, parce que nous allons aussi pouvoir démontrer que nous sommes capables de gérer de grandes collectivités », a-t-elle déclaré sur TF1, juste après la victoire de Louis Aliot.

Le très jeune vice-président du Rassemblement national, Jordan Bardella, y voit aussi un « symbole » que le parti peut arriver à faire « voler en éclats le front républicain ». « Le front républic