la ministre de l’Ecologie contredit le ministre de l’Agriculture

Petite contradiction au sein du gouvernement au sujet du glyphosate. Si l’on en croit les propos de la ministre de la Transition écologique, l’interdiction de cet herbicide controversé n’est pas enterrée, « c’est même le contraire ».

« Nous étudions actuellement des alternatives qui pourraient permettre d’en sortir rapidement. Il faut bien sûr étudier la question du surcoût, des alternatives », a affirmé Elisabeth Borne dans un entretien publié dans « le Parisien », ce mardi 30 juin. Avant de promettre : « Je peux vous assurer que cette interdiction sur les principaux usages sera mise en œuvre avant la fin du quinquennat [en 2022, donc, NDLR]. L’engagement sera tenu. »

La ministre fait ainsi référence à l’engagement qu’Emmanuel Macron avait pris personnellement en 2017, en promettant la sortie du glyphosate en 2021, avant de faire machine arrière en janvier 2019, en déclarant que finalement ce n’était « pas faisable ».

« On n’y arrivera pas au “zéro glyphosate” »

Les propos d’Elisabeth Borne contredisent légèrement les déclarations récentes de Didier Guillaume. Au micro de Franceinfo, le ministre de l’Agriculture avait affirmé la semaine dernière : « On n’y arrivera pas au “zéro glyphosate”. »

« Dire que nous devrions tout arrêter, c’est tromper les gens, c’est partir dans une aventure qui serait dramatique, parce que si on dit “zéro glyphosate”, on arrêtera de produire de l’alimentation », avait ajouté le ministre en affirmant toutefois que la France « va dans le bon sens », à la suite du passage en bio de plus de 10 000 agriculteurs l’année dernière.

Un désaccord au sein du gouvernement, par média interposé, qui prouve une nouvelle fois que la question du glyphosate est loin d’être réglée.