Jeu concours Blu-ray / DVD : OUT OF TIME

Chef de police à Banyan Key en Floride, Matt Lee Whitlock entretien une liaison avec Ann, une femme mariée. Quand elle lui annonce être condamnée par le cancer à moins de bénéficier d’un traitement hors de prix, Matt vole l’argent d’une saisie pour tenter de la sauver. Mais peu après, les corps carbonisés d’Ann et de son mari sont retrouvés dans l’incendie de leur maison. Matt se retrouve alors piégé : il va devoir mener l’enquête, mais toutes les preuves l’accablent…

Un thriller sexy et explosif

au scénario diabolique

Comment prouver son innocence, quand toutes les preuves sont contre vous ? Sorti au cinéma en 2004, Out of time est un solide thriller d’action mené tambour battant par la star américaine du genre, Denzel Washington, aka Denzel, aka Denzel « The Man », héros de classiques du cinéma d’action tels que Man on fire, Equalizer ou Training day. Suspense et rebondissements sont donc au programme de Out of time, rythmé par de nombreuses montées d’adrénaline sur un scénario bien ficelé.

Réalisé par l’excellent Carl Franklin (Le diable en robe bleue, déjà avec Denzel), Out of time compte également au casting la latina mucho caliente Eva Mendes, absolument incontournable dans le cinéma américain entre 2003 et 2010. On l’a en effet vu, entre autres, dans 2 Fast 2 Furious, Deux en un, The Spirit, La nuit nous appartient, Bad Lieutenant – Escale à la Nouvelle-Orléans, Very bad cops… Après avoir tourné avec Frank Miller, Leos Carax, Werner Herzog, Robert Rodriguez, James Gray, John Singleton ou encore Antoine Fuqua, elle disparaîtrait complètement des écrans en 2014.

Pour la première fois en Blu-ray,

avec de nombreux bonus !

Pour redécouvrir Out of time dans les meilleurs conditions, L’Atelier d’Images vous le propose dans de toutes nouvelles éditions DVD et Blu-ray, avec un nouveau master Haute-Définition. Les deux supports bénéficient de nombreux bonus pour en savoir plus sur les coulisses du tournage, et surtout, l’édition Blu-ray est ici proposée pour la toute première fois en France !

Le 7 juillet 2020 en Blu-ray et DVD

1h45 / Langues : Français et Anglais 5.1 / Sous-titres : Français

Bonus : Commentaire audio du réalisateur – Le Lieu du Crime : interviews de Carl Franklin, de la productrice, des scénaristes et comédiens – Profil des personnages – 2 scènes coupées – Essais de Sanaa Lathan et Dean Cain – Galerie de photos

Disponible chez L’Atelier d’Images au prix public conseillé de

14,99 € le DVD et 19,99 € le Blu-ray

