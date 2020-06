Il existe de nombreux forums sur facebook. Ce sont des pages comme « X ma ville « ou : « tu sais que tu viens de Y quand » Ces pages apportent beaucoup d'informations locales et des personnes réussissent à retrouver la trace de leur chat perdu ou à trouver le bon restaurant… Parfois, trop souvent à mon goût, on y trouve des flots d'injures, certaines restent et d'autres sont effacées par l'administrateur. Les administrateurs de la page locale sont parfois des censeurs (…)

–

Politique







Source link