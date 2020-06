Le 23 janvier, elle assurait que la France était « extrêmement bien préparée » à l’épidémie de coronavirus. Cinq mois et 29 813 morts plus tard, Agnès Buzyn est auditionnée à l’Assemblée par des députés désireux de « tirer les leçons » de la crise sanitaire. Loin de reconnaître des ratés, l’ancienne ministre de la Santé a assumé sa gestion de la crise. Elle a déclaré :

« J’assume parfaitement les décisions qui ont été prises par mes services et par mon ministère. »

« Vous ne pouvez pas dire que je n’ai pas anticipé. Et je ne vous laisserai pas dire que mes services n’ont pas anticipé », a-t-elle insisté devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, ajoutant :

« Je n’ai à aucun moment sous-estimé le risque. »

« En avance »

Selon l’ancienne ministre, l’« anticipation » en France face à l’épidémie de coronavirus a été « sans commune mesure avec les autres pays européens » et « toujours en avance » par rapport aux alertes des organisations internationales. « Vous ne pouvez pas dire qu’on n’a pas été réactifs », a-t-elle encore déclaré, détaillant les décisions prises dès début janvier, alors que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ne proclame l’urgence internationale que le 30 janvier.

Agnès Buzyn est entendue depuis 17 heures par la commission d’enquête parlementaire. Une audition retransmise en direct par l’Assemblée :

Un départ dans la tempête

L’ancienne ministre de la Santé répond aux questions de députés au surlendemain de sa cuisante défaite aux élections municipales – avec 13,3 % des voix, Agnès Buzyn n’a même pas réussi à être élue au Conseil de Paris.

Agnès Buzyn avait quitté précipitamment le gouvernement le 16 février pour porter les couleurs de la majorité LREM dans la capitale. N’avait-elle pas anticipé les risques sanitaires ? Dans une interview polémique livrée au « Monde », au lendemain du premier tour des municipales, elle s’expliquait sur ses larmes lors de la passation de pouvoirs avec Olivier Véran, le 17 février :

« Je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. »

Elle était ensuite revenue sur ses propos : « Il n’y avait aucun départ d’épidémie quand je suis partie », a-t-elle notamment déclaré le 3 juin sur RMC.

Mardi soir, devant la commission d’enquête, elle a justifié son départ du gouvernement. « A l’époque il y avait douze cas en France, six importés de Chine et un cluster des Contamines-Montjoie qui avait été complètement circonscrit », a-t-elle souligné, déclarant aussi :

« Je quitte le ministère avec le sentiment que j’ai fait la bonne préparation. »

Pourquoi la pénurie de masques ?

Et si Agnès Buzyn a donné l’alerte fin décembre, pourquoi la France a-t-elle manqué de masques de protection ? Début 2020, ce stock était réduit à 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes, 40 millions de masques pédiatriques, et plus aucune réserve de FFP2.

Pourtant, un courrier de l’agence sanitaire Santé publique France recommandait en 2018 de reconstituer le stock de masques à hauteur d’un milliard d’unités. Agnès Buzyn a indiqué qu’elle n’avait pas connaissance de ce courrier :

« Non, je n’ai pas connaissance du courrier, il ne m’est pas adressé. » Un « mensonge d’Etat » sur le Covid ? Salomon auditionné à l’Assemblée nationale

Elle a aussi dit ignorer que les masques étaient périmés : « Ce n’est pas remonté à la ministre. » « A la question est-ce que c’est moi qui ai pris la décision de destruction des masques, la réponse est non », a-t-elle aussi déclaré, tout en assumant la décision de ses services : « Santé publique France dit qu’ils ne sont pas conformes. Comment aurais-je pu me présenter devant vous si j’avais remis dans le circuit des stocks périmés ? »

Hôpital public : comment en est-on arrivé à un tel niveau d’indigence ?

Les députés ont prévu d’auditionner tous les prédécesseurs d’Agnès Buzyn depuis 2005 : Marisol Touraine et Roselyne Bachelot mercredi, Xavier Bertrand jeudi.

B. L.