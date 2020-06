franceinfo junior. Plongée dans l’univers de Tiktok, l’une des applis préférées des jeunes

Le logo Tiktok sur des écrans. (ARNAUD JOURNOIS / MAXPPP)

Successeur de Snapchat, puis avant lui de Facebook, on s’intéresse au réseau social Tiktok, la nouvelle application à la mode chez les plus jeunes y compris les enfants. Une appli qui a notamment connu beaucoup de succès pendant le confinement, avec ses vidéos courtes et musicales. Nos jeunes intervieweurs du jour connaissent bien l’application, qu’ils utilisent parfois. Au micro de franceinfo junior, Léo et Noémie posent donc leurs questions sur le sujet. Ils sont élèves en CM2 à l’école Jean de la Fontaine à Cosnes-et-Romain près de Metz : pourquoi ce succès ? à qui s’adresse cette application ? Pour répondre à leurs questions : Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po, spécialiste des nouvelles technologies. Sur cette page, réécoutez en entier l’émission franceinfo junior du jour sur Tiktok.