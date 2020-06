« Alors lorsque nous nous sommes vus en janvier, je vous avais dit : toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire, soit pour ce qui relève de la loi, au Parlement, ou directement au peuple français. Et donc notre échange d’aujourd’hui n’est pas un grand discours sur des principes abstraits, c’est la réponse à laquelle je m’étais engagé et le lancement (…)

–

Politique







Source link