WorldCupAtHome fête les 30 ans d'Italie 1990

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la campagne #WorldCupAtHome de FIFA Digital propose aux supporters du monde entier de revivre des classiques de la Coupe du Monde en intégralité, mais aussi de découvrir de longs résumés et des documentaires. Parallèlement, les comptes de la FIFA sur les réseaux sociaux ont adopté une apparence digne des années 1970 pour fêter le cinquantenaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Mexique 1970™.

L’heure est venue de découvrir la prochaine phase de la campagne #WorldCupAtHome : Italie 1990. Du 29 juin au 8 juillet, date qui marquera le trentième anniversaire de la finale, les supporters pourront retrouver les tenues colorées et les personnalités attachantes qui ont marqué l’événement, grâce aux comptes de la FIFA sur les réseaux sociaux.

Les surprises qui vous attendent sont nombreuses : voyages dans le temps en vidéo, images enthousiasmantes, coupes de cheveux invraisemblables et maillots flamboyants vont bientôt faire leur apparition sur les comptes Instagram, Facebook, Twitter, YouTube et Weibo de la Coupe du Monde de la FIFA. Ensemble, nous allons rendre hommage à la première génération jeu vidéo et à la première Coupe du Monde de l’histoire moderne.

« Italie 1990 a laissé une empreinte non seulement sur ma carrière, mais sur celle de toute une génération de joueurs », confie Sergio Goycochea, gardien de but de l’Argentine lors du tournoi italien. « D’ailleurs, l’événement a également inoubliable pour les fans du monde entier. C’est merveilleux que la FIFA ait décidé de célébrer le 30ème anniversaire de ce tournoi avec toutes ces stars, en utilisant la technologie et les plate-formes d’aujourd’hui de sorte que les fans puissent revivre les images et les sons de cette Coupe du Monde »

Grâce à l’alliance inédite des technologies numériques d’aujourd’hui et images pixellisées du début des années 1990, découvrez les stars du tournoi comme vous ne les avez jamais vues, de Baggio à Brehme, en passant par Maradona et Milla.

Des contenus exclusifs et des éléments interactifs vous permettront de revivre les plus grands moments de cette Coupe du Monde inoubliable. Pour une nouvelle génération, c’est l’occasion de vivre Italie 1990 30 ans plus tard, comme si vous y étiez.

Vous pourrez ainsi voir ou revoir les frappes tonitruantes de Salvatore Schillaci, lauréat du Ballon d’Or adidas et du Soulier d’Or adidas, les arrêts incroyables de Sergio Goycochea, l’invité de la dernière heure, les gestes fous de Paul Gascoigne ou encore la fameuse danse du poteau de corner de Roger Milla.

Et ce n’est pas tout ! Nous vous proposerons également des compilations des plus beaux moments et des résumés complets des demi-finales et de la finale, ainsi qu’une avant-première du film officiel, Soccer Shootout. Autre événement à ne pas manquer : Jürgen Klinsmann et Gary Lineker, attaquants vedettes de l’Allemagne et de l’Angleterre, se retrouveront 30 ans après leur confrontation en demi-finale. Ils revivront ensemble le match de Turin, qui leur a sans doute laissé des souvenirs assez différents.

Des mulets, des moustaches et la joie de Matthäus souleva,t le trophée : vivez Italie 1990 comme vous ne l'avez jamais vue avec #WorldCupAtHome.









