Ségolène Royal se voit bien rassembler la gauche et les écologistes en 2022

Ségolène Royal en rassembleuse de la gauche et des écologistes en vue de la prochaine élection présidentielle ? Elle ne l’exclut pas. C’est ce qu’a affirmé ce lundi 29 juin l’ancienne ministre de l’Environnement au « Figaro ».

Interrogée en visioconférence dans le « Talk » du « Figaro » au lendemain du second tour des élections municipales et des très bons résultats des écologistes, l’ancienne candidate socialiste à l’élection présidentielle de 2007 a rappelé, en détail, son engagement de longue date pour l’écologie. Extraits.

L’éditorialiste Yves Thréard : « C’est possible, en vue de la présidentielle, qu’écologistes, socialistes et d’autres à gauche, marchent d’un même pas ? »

Ségolène Royal : « C’est indispensable. On ne peut gagner la présidentielle que dans l’union, que dans l’unité de toute la gauche et des écologistes. […]

Je pense qu’il faut un candidat socialiste au premier tour de l’élection présidentielle parce qu’on ne peut pas accepter la disparition d’une histoire. […]

Si l’on veut qu’il y ait un choix, une alternative au second tour de l’élection présidentielle, il faut faire l’union de la gauche et des écologistes. »

Y. T. : « Alors les écologistes se rangeraient derrière le candidat du Parti socialiste ? »

S. R. : « Ça dépend, ça peut être un socialiste écologiste, ou une socialiste écologiste. »

Y. T. : « Vous pensez à vous, là ? »

S. R. : « Pourquoi pas ? C’est un secret pour personne : j’ai dit que si le moment venu on était capables de se rassembler, je serais prête à mener cette bataille et ce combat.

On a bien voulu souvent me qualifier de la plus écologiste des socialistes, à la fois pour l’avoir prouvé à la tête de ce ministère, avoir été présidente de la COP21, avoir fait la transition écologique, avoir fait la loi sur la reconquête de la biodiversité, avoir dirigé aussi une région avec des élus écologistes de grande qualité et l’avoir mise à l’avant-garde – bien avant que cela devienne à la mode – de l’exigence environnementale, par exemple en ayant construit le premier lycée, le lycée Kyoto, à énergie positive il y a plus de dix ans.

Et c’est vrai qu’on m’a accordé cette conviction-là depuis très longtemps. Ma première campagne législative en 1988 était déjà sous le signe de l’écologie. Mais la condition, c’est le rassemblement. […]

Je ne veux pas être devant mon poste de télévision le soir où Marine Le Pen sera élue, première femme en plus de la présidence de la République française, et me dire “je n’ai pas bougé”. Donc s’il faut bouger, je bougerai, avec détermination, avec force et avec capacité de rassemblement […].

Je pense aussi que le temps des femmes est venu, mais je le dis très clairement : si une autre femme était en capacité de faire ce grand rassemblement pour qu’au second tour on puisse desserrer cet étau, je la soutiendrais. […]

Je suis socialiste et écologiste depuis très longtemps par les actes, comme vous le savez », répond-elle à l’éditorialiste qui lui fait remarquer qu’elle n’est plus officiellement au Parti socialiste.

Y. T. : « Et donc vous pourriez conduire cette grande coalition que vous appelez de vos vœux et qui réunirait socialistes et écologistes ? »

S. R. : « Bien sûr. » […]