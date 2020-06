« La condamnation de François Fillon confirme qu’il vaut mieux être un narcotrafiquant, un criminel ou un violeur qu’un ancien Premier ministre ! » Cette formule de Lionnel Luca, ancien député LR, donne la tonalité des réactions à droite après la condamnation de François Fillon, ce lundi 29 juin : sans nuance, et qu’importe si un viol est passible de vingt ans de prison là où l’ancien Premier ministre a écopé de cinq ans, dont deux ferme, pour « détournement de fonds publics ».

La condamnation de FFillon confirme qu’il vaut mieux être un narco traficant,un criminel ou un violeur qu’un ancien… https://t.co/AKPEZ4QFIe —lionnelluca06(@Lionnel Luca)

« Je n’imaginais pas une telle sévérité », commente Valérie Boyer, interrogée sur LCI. Ancienne porte-parole de François Fillon durant la présidentielle de 2017, la députée LR fustige « un véritable acharnement sur François Fillon et sa famille ».La lourde condamnation des époux Fillon

Loin de respecter la décision judiciaire, elle met en cause les juges : « Je m’interroge sur l’indépendance de la justice, sur la séparation des pouvoirs, la présomption d’innocence, le secret de l’instruction », déclare-t-elle.

Un carré de fidèles toujours fidèles

A l’image de Valérie Boyer, les derniers fidèles de François Fillon, ceux qui ne l’avaient pas lâché avant le premier tour de la présidentielle, le soutiennent une nouvelle fois dans l’épreuve judiciaire.

Vous ne vous souvenez plus de l’affaire Fillon et du « Penelopegate » ? On vous rafraîchit la mémoire

A l’image de Bruno Retailleau, qui était le coordonnateur de la campagne de François Fillon, avant de reprendre son mouvement politique Force Républicaine. Dans un massage posté sur Twitter, le sénateur LR dénonce aujourd’hui « une procédure manifestement entièrement à charge » :

« François Fillon était déjà condamné avant le procès. Il devait être reconnu coupable, absolument coupable. La Justice était allée trop loin et ne pouvait pas se déjuger. On ne peut s’empêcher de penser que la déflagration de cette condamnation est destinée à couvrir le bruit des révélations sur une procédure manifestement entièrement à charge. »

Pour Eric Ciotti, qui était chargé du volet sécurité du programme de François Fillon, la condamnation « terriblement lourde » s’inscrit « dans la continuité d’un scénario politico-judiciaire dont on connaissait l’issue avant même le dénouement ».

Le président de LR, Christian Jacob, apporte pour sa part un « soutien amical » et se dit « stupéfait de la sévérité de la décision rendue par le tribunal correctionnel » , tout en étant « persuadé que l’appel permettra de faire la lumière sur la procédure, et notamment le rôle du PNF » (le parquet national financier).

Affaire Fillon : « pressions » ou petit règlement de compte entre magistrats ?

La droite est ainsi à l’unisson pour fustiger le rôle du PNF, après des révélations sur les pressions qu’aurait subies son ancienne cheffe Eliane Houlette – celle-ci a pourtant précisé que la mise en examen de François Fillon en mars 2017, à quelques semaines de la présidentielle, était la conséquence d’une décision indépendante de magistrats.

Quelques exceptions, tout de même : plus prudents, François Baroin, Valérie Pécresse ou encore Xavier Bertrand se sont pour l’instant abstenus de tout commentaire.