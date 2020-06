En Corse, les nationalistes sortent renforcés de municipales avec une faible abstention

Le second tour des municipales en Corse, dimanche 28 juin, a renforcé les nationalistes avec la réélection à Bastia de Pierre Savelli et la conquête de Porto-Vecchio par Jean-Christophe Angelini, qui met fin à près d’un siècle de règne de la droite dans la troisième ville corse.

« Ces victoires ont un sens politique profond, ça veut dire que la Corse, le peuple corse, continuent de vouloir avancer dans le sens de l’Histoire », a déclaré à l’AFP Gilles Simeoni, président nationaliste du conseil exécutif de l’île et ancien maire de Bastia, présent en septième position sur la liste de Pierre Savelli.

Elu maire de Bastia en 2014, il avait cédé son siège en janvier 2016 à Pierre Savelli pour rejoindre la tête de la collectivité de Corse.

Taclant ses adversaires bastiais qui « voulaient faire barrage aux nationalistes », Gilles Simeoni a vu dans ces victoires le moyen de « continuer dans le sillon qui a été ouvert en 2014 à Bastia », puis en 2015 et 2017 au niveau de la collectivité de Corse.

Per a nostra giuventù, per Bastia, per a demucrazia, per a #Corsica sana, l’avemu fatta ! Perchè #Bastia hè più for… https://t.co/eqQijXk577

—Gilles_Simeoni(@Gilles Simeoni)