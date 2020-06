avec 58,4% d’abstention, les maires sont aussi mal élus que les députés

C’est officiel : les maires sont aussi mal élus que les députés. Si les élections municipales ont longtemps suscité une forte participation, le cru 2020 a mis fin à cette exception, avec une participation de 41,6% lors du second tour. Seulement quatre électeurs sur dix se sont déplacés pour voter dimanche 28 juin.

Ce taux est historiquement bas. C’est un recul de trois points par rapport au premier tour au début de l’épidémie de Covid-19 (44,66% de participation le 15 mars). Comparé au scrutin de 2014 (62,13%), la dégringolade est de plus de 20 points.

Le niveau de la participation est ainsi encore plus bas que lors du second tour des législatives de 2017, quand 42,64% des Français s’étaient déplacés pour élire les députés.

La participation était un peu meilleure pour les élections européennes de 2019 (50,12%)

La peur du Coronavirus

Dimanche, l’inquiétude à l’égard du Coronavirus a pesé lourdement dans la décision des électeurs, malgré le dispositif de prévention mis en place dans des bureaux de vote – distanciation sociale, masques et gel hydroalcoolique. Selon un sondage IPSOS Sopra steria, le risque sanitaire a été la première motivation des abstentionnistes (43%), devant le sentiment que ces élections ne changeraient rien à leur quotidien (38%) et le fait qu’aucune liste ou candidat ne leur convenait (27%). La possibilité de voter par procuration avait notamment été étendue pour permettre aux personnes fragiles de voter sans se déplacer.

Bien que les municipales restent, avec la présidentielle, le vote auquel les Français restent le plus attachés, la participation au scrutin connaît une baisse quasi-continue depuis plus de 30 ans. Au début des années 1980, huit électeurs sur dix se déplaçaient pour élire leur maire (79,68% de participation au second tour en 1983), mais ils n’étaient plus que six sur dix en 2014.

