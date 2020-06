Taïwan accueille plusieurs Marches des fiertés

Cette année marque le 50e anniversaire de la première Gay Pride, à New York en 1970.

Taïwan a accueilli, dimanche 28 juin, plusieurs Marches des fiertés, alors que presque partout ailleurs les Gay Prides ne sont que virtuelles en raison de l’épidémie de coronavirus. « Puisque le reste du monde ne peut pas marcher aujourd’hui, pour certains, même pas sortir, c’est notre chance de marcher pour le reste du monde », a déclaré à Cookie, une drag queen française vivant depuis six ans à Taïwan.

Des centaines de personnes ont défilé sur la place de la Liberté à Taipei au son d’une musique tonitruante. Beaucoup portaient des pancartes avec les noms des grandes villes du monde où les personnes LGBT+ auraient défilé dimanche s’ils n’en avaient été empêchés par l’interdiction de grands rassemblements.

« Savoir que plus de 475 Gay Prides ont été annulées dans le monde m’a brisé le cœur », a déclaré à l’AFP Darien Chen, organisateur de la marche de Taïwan. « C’est un honneur et une responsabilité pour Taïwan de commémorer cette occasion si importante », a-t-il ajouté.

Cette année marque le 50e anniversaire de la première Gay Pride, à New York, en 1970, un an après les émeutes de Stonewall, une série de manifestations spontanées et violentes après un raid de la police le 28 juin 1969 contre un bar accueillant les homosexuels.

Taïwan est devenu ces dernières années un pays à la politique particulièrement progressiste dans le domaine des questions de genre et d’orientation sexuelle, et vient de nommer son premier membre du gouvernement transgenre. L’île a été l’un des premiers endroits touchés par le virus après la Chine, mais n’a connu que 440 cas et sept morts, et n’a plus de nouveau cas local depuis deux mois.