Recherche: les scientifiques perdus dans la paperasse

Quelque 458 pages. C’est la taille du dossier qu’il a dû constituer en deux semaines pour recevoir un financement pour sa recherche sur le Covid. Spécialiste depuis 2002 des coronavirus, Bruno Canard se désole : « Faute de financements spécifiques pour le SARS-CoV, interrompus en 2006, je ne peux pas apporter aujourd’hui les réponses aux questions que tout le monde se pose sur le virus. Et d’un seul coup, il faut remplir une paperasse folle, qui nous occupe jour et nuit ! » Directeur de recherche du CNRS en biologie macromoléculaire à l’université d’Aix-Marseille (AMU), il ne comprend pas non plus pourquoi il lui a fallu cinq années pour réunir deux millions d’euros auprès d’une dizaine d’organismes différents pour enfin se procurer un microscope électronique à haute définition, indispensable à la découverte d’un traitement…

Millefeuille de structures

Des aberrations dans ce genre, la recherche française en est truffée. Déjà en 2012, l’Académie des sciences avait alerté dans un rapport mémorable : « Il y a un mille-feuille de structures qui se proposent d’organiser la recherche qui laisse perplexe même le chercheur le plus ouvert. » EquipEx, IHU, LabEx, Alliances, Instituts Carnot, RTRA et RTRS, IRT, Pôles de compétitivité, SATT, HCERES… entre ceux qui financent, qui évaluent et qui valorisent, le panorama des acteurs de la recherche fait tourner la tête. » Ce rapport n’a malheureusement pas pris une ride… » soupire Bernard Meunier, qui présidait alors l’Académie. « Au-delà de l’identification de la structure la plus appropriée et du temps d’apprentissage des procédures à suivre, le chercheur consacre de plus en plus de temps aux réponses aux appels à projets plutôt qu’à la recherche. »

L’enjeu est de taille : chaque année, 4 milliards d’euros sont distribués par « appel à projets » par les agences française ou européenne (ANR et H2020), des organismes (Ademe, CNES…), le Programme d’investissements d’avenir. Seul moyen de financer des recherches scientifiques et des équipements : les 10 milliards d’euros de dotations de l’Etat aux labos couvrent aujourd’hui surtout leur masse salariale. Au CNRS par exemple, 85 % de la subvention y passe. Les labos déploient donc des trésors de patience pour remporter ces précieux concours. Cité par le Sénat, l’Inserm avait évalué le temps passé à candidater : 23 jours (10 229 euros) pour un projet simple et 270 jours, soit (120 079 euros) pour un complexe ! Pour contourner l’obstacle, des agences privées d’aide à la gestion de projets ont éclos. L’AMU a conclu un contrat avec Protisvalor Méditerranée qui exige 18 % du montant de l’enveloppe. Et de grandes universités de recherche (Unistra, AMU, Lorraine) ont ouvert un bureau à Bruxelles pour mieux capter l’argent européen.

Découragement

Le problème est d’autant plus aigu en France que l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui distribue les fonds, est peu dotée. Les chances de succès y sont ridicules : l’an dernier, 16 % seulement des projets ont été financés. Contre 25 % dans le reste du monde. Décourageant ! Certains ne participent même plus, comme l’avait reconnu devant le Sénat Jean-Marc Jézéquel, le directeur de l’Institut de recherche en information et système aléatoires. « Un tel niveau de sélection n’est pas soutenable car il écarte de très bons projets », reconnaît le président de l’ANR, Thierry Damerval. Qui place tous ses espoirs dans la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) pour réussir à sélectionner 30 % des dossiers.

Crise du Covid oblige, Emmanuel Macron a décidé de remettre la LPPR, en préparation depuis un an, haut sur l’agenda. Elle prévoit d’augmenter le budget de la recherche publique de 15 à 20 milliards d’euros d’ici à 2030 pour atteindre l’objectif d’y consacrer 1 % du PIB (0,7 % aujourd’hui). Mais avant d’arriver en conseil des ministres, le 8 juillet, elle doit passer un saut d’obstacles bureaucratique devant… 17 organes consultatifs.