Une modélisation développée par des chercheurs de l’ISGlobal montre qu’en ce contexte toujours actuel d’épidémie de COVID-19, le déconfinement doit être très progressif et que le comportement individuel est un facteur clé pour limiter la transmission du virus et donc la survenue d’une deuxième vague. Les scientifiques estiment que des gestes instaurés pendant le confinement comme la distanciation sociale et le port du masque doivent perdurer.





Sante magazine