Edouard Philippe élu au Havre avec 58,83 % des voix

Edouard Philippe a été élu à la mairie du Havre avec 58,83 %, selon les premières estimations. Le Premier ministre, qui a vu sa cote de popularité bondir en pleine crise du coronavirus, disposait d’une longueur d’avance au Havre : il avait récolté 43,6 % des voix au premier tour le 15 mars, devant le député communiste Jean-Paul Lecoq (35,88 %).

Edouard Philippe jouait lors de ce deuxième scrutin, non seulement son avenir politique au Havre, mais aussi son sort à Matignon. Ces dernières semaines, et alors que les rumeurs d’un remaniement ministériel se font plus fortes, le Premier ministre avait prononcé quelques messages cryptiques à de multiples reprises.

« Si les électeurs me font confiance, je serai de retour au Havre. Au plus tard en mai 2022, mais peut-être beaucoup plus tôt », avait-il affirmé auprès du quotidien local « Paris Normandie », assurant qu’il continuerait sa mission à Matignon si Emmanuel Macron le souhaite.

Résultats estimés des candidats au second tour :

Edouard Philippe (divers centre) : 58,83 %

Jean-Paul Lecoq (divers gauche) : 41,17 %

Rappel des résultats des candidats au premier tour :

Edouard Philippe (divers centre) : 43,59 %

Jean-Paul Lecoq (divers gauche) : 35,87 %

Alexis Deck (EELV) : 8,8 %

Frédéric Groussard (RN) : 7,31 %

Guillaume Milert (divers) : 2,27 %

Beatrice Canel-Depitre (divers) : 1,95 %

Magali Cauchois (extrême gauche) : 0,68 %

