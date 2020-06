des prévisions de croissance catastrophiques

Un pays à l’arrêt pendant huit semaines et une reprise au ralenti. Avec le confinement mis en place pour faire barrière à l’économie de coronavirus, l’économie française a vécu en 2020 six premiers mois compliqués. Jeudi 25 juin, le Fonds monétaire international (FMI) a présenté ses prévisions de croissance. Elles sont catastrophiques pour le pays, l’un des plus touchés en Europe.

La récession, en France, sera de l’ordre de -12,5% du PIB. « Cela veut dire que la production de richesse va être cette année en recul de 12,5% par rapport à l’année dernière. La France est l’un des pays les plus touchés au monde, derrière l’Italie et l’Espagne (-12,8%). Deux raisons à cela : d’abord le confinement, qui a démarré plus tôt et a été plus strict que dans le reste du monde ; ensuite, l’importance du tourisme dans notre pays », explique le journaliste Jean-Paul Chapel, sur le plateau du 20 Heures.

