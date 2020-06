34,67 % de participation à 17h, en forte baisse par rapport au premier tour

Plus de 16 millions de Français sont appelés à voter pour le second tour des élections municipales ce dimanche 28 juin, pour élire les maires de 4 820 communes.

Le suspense est fort dans quelques-unes des plus grandes villes – Lyon, Marseille, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Lille, Paris…

En pleine crise du Covid-19 et avec une participation déjà faible au premier tour, c’est le nombre d’électeurs présents aux urnes qui va être l’un des enjeux les plus scrutés de cette journée électorale.

> Suivez notre direct :

17 heures. 34,67 % de participation à 17 heures

La participation à 17 heures au second tour s’établit à 34,67 %, soit quatre points en dessous de ce qu’elle était à la même heure au 1er tour le 15 mars (38,77 %), selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

La participation est inférieure de près de 18 points à 17 heures à celle du second tour des municipales de 2014 (52,36 %), et de près de 20 points par rapport à 2008 (54,45 %).

16 h 25. Les candidats aux urnes.

Edouard Philippe au Havre, Anne Hidalgo à Paris, Michèle Rubirola à Marseille… De nombreux candidats ont partagé leur visite dans leur bureau de vote sur les réseaux sociaux.

A voté ! #Municipales2020 https://t.co/9gmfxBCGPQ —EPhilippePM(@Edouard Philippe)

A voté ! ? Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h et le seront jusqu’à 20h. Merci aux assesseurs, présidents et… https://t.co/BR5TzKkUt1 —Anne_Hidalgo(@Anne Hidalgo)

☀️ A voté ! Merci à toutes les personnes mobilisées aujourd’hui pour garantir le bon déroulement et la sincérité du… https://t.co/8r9gI1XVfz —MicheleRubirola(@Michèle Rubirola ☀?)

16 h 20. A Lille, la continuité ou le vote écolo ?

La vague électorale verte va-t-elle atteindre Lille ou Martine Aubry est-elle tellement forte qu’elle va résister et garder sa ville ? Les électeurs doivent choisir ce dimanche. Retrouvez notre reportage.

A Lille, « voter, c’est nécessaire, même pour pouvoir se plaindre après »

14 heures. La grève dans les médias de NextRadioTV perturbe la couverture de l’élection

Les sociétés de journalistes de BFMTV, RMC et des autres médias de NextRadioTV ont averti que le second tour des municipales ne serait pas couvert dimanche, en raison de la grève contre un plan social, mouvement qui selon la direction ne se « justifie pas ».

Parce que nous aimons nos métiers et nos rédactions. Unis. Tous ensemble. En grève. #BFMENGREVE #RMCENGREVE… https://t.co/p2mFd5793p —sdj_rmc_bfm(@RMC/BFM en colère)

« Nous, journalistes, nous devrions être présents dans des dizaines de villes, devant les QG de campagne, sur les plateaux, dans les rédactions, pour vous raconter, décrypter, vivre avec vous ce temps fort de la démocratie. C’est notre mission. Pourtant nous ne la remplirons pas », écrivent les SDJ de BFMTV, BFM Paris, BFM Buisness, RMC et les rédactions digitales de NextRadioTV, dans une tribune publiée sur le site du Journal du dimanche.

Après plus de 60 ans au centre droit, Annecy va-t-elle virer écolo ?

12 heures. La participation en baisse à midi par rapport au 1er tour

La participation à midi au second tour des élections municipales dimanche s’est établie à 15,29 %, trois points en dessous de ce qu’elle était à la même heure au 1er tour le 15 mars (18,38 %), selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

La participation est inférieure de 4,5 points à midi à celle du second tour des municipales de 2014 (19,83 %), et de plus de 8 points par rapport à 2008 (23,68 %).

12 heures. Masque obligatoire, stylo, gel… Le scrutin marqué par de strictes règles sanitaires

La crise du coronavirus étant toujours bien présente en France, chaque bureau de vote doit mettre en place des mesures de sécurité sanitaire. Ils doivent être équipés ce dimanche d’un point d’eau avec du savon ou du gel hydroalcoolique et toutes les personnes présentes doivent porter un masque.

Pour limiter les échanges, le tamponnage de la carte électorale n’est pas obligatoire, et il a également été recommandé aux électeurs d’apporter leurs propres stylos.

Les règles de distanciation physique doivent également être appliquées, et les bureaux doivent être aménagés pour qu’elles puissent être respectées.