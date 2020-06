15,29 % de participation à 12h, en baisse par rapport au premier tour

Vers une abstention record ? Après la dégringolade du premier tour, quand moins d’un électeur sur deux s’était déplacé pour voter en raison des risques de contamination, la participation s’annonce encore très faible pour le second tour, qui se tient ce dimanche 28 juin. A midi, la participation s’élevait à seulement à 15,29%, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

La participation est en nette baisse par rapport au premier tour (18,38%). Elle est également inférieure de 4,5 points à midi à celle du second tour des municipales de 2014 (19,83%), et de plus de 8 points par rapport à 2008 (23,68%).

Les départements qui avaient le plus voté à midi sont la Corse du Sud (32,03%), le Cantal (28,92%), l’Allier (28,13%), la Lozère (27,73%) et les Landes (27,35%). Les départements s’étant le moins mobilisés sont la Seine-Saint-Denis (7,34%), l’Ille-et-Vilaine (8,18%), Paris (8,34%), les Hauts-de-Seine (8,96%) et le Val d’Oise (9,66%). Par ailleurs, les électeurs des trois départements très peuplés des Bouches-du-Rhône (15,99%), du Rhône (16,69%) et du Nord (13,74%) se sont déplacés dans des proportions proches de la moyenne nationale.DOSSIER. Municipales : un second tour aux multiples inconnues

16,5 millions d’électeurs concernés

Plus de 157.000 candidats et 16,5 millions d’électeurs sont concernés par ce scrutin hors normes, organisé près de trois mois et demi après le premier tour, avec port du masque obligatoire dans les bureaux de vote, gel hydroalcoolique et priorité aux personnes vulnérables pour voter.

Le suspense est fort dans quelques-unes des plus grandes villes – Lyon, Marseille, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Lille… -, principalement sous la poussée des écologistes. Au Havre, le Premier ministre Edouard Philippe – qui a voté dès 8h15- joue en partie son avenir à Matignon.

Ces municipales se tiennent aussi à la veille d’une séquence cruciale pour le président Emmanuel Macron, attendu en fin de matinée dans un bureau de vote du Touquet. Le chef de l’Etat pourrait, dans les jours qui viennent, procéder à un remaniement et préciser son intention affichée de « se réinventer » pour les deux dernières années de son mandat.

Masque, stylo, procuration… Les conditions sanitaires pour le second tour des municipales

