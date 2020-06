C'était il y a 24 ans, je soutenais un doctorat de philosophie à Poitiers. Cette thèse est restée ignorée des professionnels de la philosophie et du grand public. J'en donne un court extrait. Je me demande même comment j'ai pu écrire un tel texte, aussi fulgurant que dissonant. 1.3 La métaphysique de la Lumière : Sohravardî et Sadrâ Shîrâzî Le “livre de la sagesse orientale”, du penseur islamique du 12ème siècle Sohravardî, est l’un des ouvrages (…)

–

Religions







Source link