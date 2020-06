Municipales 2020 : à gauche, un futur vert-rose-rouge se dessine, tout en nuances

À l’approche du second tour des municipales ce dimanche 28 juin, L’Espresso passe en revue les forces encore en course dans les principales métropoles françaises. Pour l’hebdomadaire transalpin, le constat est flagrant : à gauche, la tendance est à former des alliances où les Verts ont souvent un rôle prépondérant. Une dynamique destinée à se confirmer pour la présidentielle ?







