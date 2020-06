Comment TikTok est devenu l’arme politique de la génération Z

Plus de 800 millions d’utilisateurs actifs, environ 1,6 milliard de téléchargements, et une moyenne d’âge d’utilisateurs particulièrement jeune… Avec une telle croissance, nul doute que TikTok allait évoluer. Longtemps perçue comme créative, juvénile et divertissante, l’application se politise. Ce processus, déjà amorcé depuis plusieurs mois aux Etats-Unis à la faveur de la campagne des primaires démocrates, a de nouveau été mis en lumière par l’action de sabotage mené par de jeunes utilisateurs de l’application, samedi 20 juin.

En réservant des places pour le meeting controversé de Donald Trump à Tulsa sans se rendre à l’évènement, ils sont parvenus à faire de ce rendez-vous censé relancer la campagne présidentielle un échec. Parallèlement, dans le contexte des mobilisations en réaction à la mort de George Floyd, le hashtag #BlackLivesMatter a explosé sur TikTok. Laurence Allard, maîtresse de conférences en Sciences de la Communication et spécialiste des usages numériques, décrypte comment et pourquoi l’application chinoise s’impose comme une arme de politisation massive pour la génération Z.

Des utilisateurs de TikTok sont parvenus à « saboter » un meeting de Trump. Était-ce la première fois que l’application intervenait dans la campagne présidentielle ?

TikTok fait partie de l’arsenal de campagne des Républicains et des Démocrates dans le cadre de l’élection présidentielle 2020. Ainsi, l’application se politise depuis quelques mois déjà. Il y a notamment eu tout un activisme et des débats autour de Bernie Sanders, qui a publié beaucoup de vidéos sur TikTok. L’application donne lieu à des prises de positions, des actions, des mobilisations dans des meetings par exemple.

De plus, le rôle des fans de K-pop a également été souligné dans cette opération. Elle est typique de la culture fan, qui a déjà donné lieu à des activismes. Cela avait commencé avec l’alliance Harry Potter qui avait fédéré des fans pour mener des actions de charité et de philanthropie.

Comment s’est opérée cette politisation croissante du réseau social ?

J’émettais l’hypothèse il y a quelques mois que TikTok était en train de devenir le nouveau TumblR, autour de causes comme la « body positivité », le sexisme, le viol. Il y a eu beaucoup de vidéos de jeunes filles et de jeunes garçons dénonçant leurs violeurs en montrant les vêtements qu’ils ou elles portaient de jour là. TikTok un espace d’expression de problèmes publics.

@imaginedragons we see you and we love you. @lucasbergen8@little_lamby_@sticksy617@khezzell@maihualee @audreyrose313@yuchen.bunderson@_brook_smith_@yung_mau ♬ original sound – audío.bear « Nous vous avons entendus » : Le groupe de musique « Imagine Dragons », dont la chanson « It’s Time to Begin » a été utilisé en fond sonore de plusieurs vidéos virales dénonçant des agressions sexuelles.

Ce qui est vraiment intéressant, c’est d’observer cette bascule. On a vu se développer, dans le cadre de la campagne présidentielle, des « influenceurs politiques », qui s’affrontent à coups de sketchs, de chorégraphies ou de démonstrations factuelles courtes et percutantes. Des « hype house politiques » virtuelles se sont développées, en mimétisme au phénomène des « hype house », qui réunissent dans les mêmes maisons plusieurs adolescents célèbres sur TikTok pour leurs chorégraphies. C’est plutôt positif car cela prouve qu’on peut utiliser n’importe quel moyen pour faire de la politique.

Les vidéos référencées sous le hashtag #BlackLivesMatter cumulent plus de 13 milliards de vues. Comment expliquer cette popularité ?

Il faut d’abord rappeler que la période du confinement a été particulièrement bénéfique à l’application, qui a engrangé plus de 300 millions nouveaux utilisateurs depuis le mois de janvier. Le confinement, pendant lequel on a trouvé énormément de vidéos de soignants et de personnes confinées, y compris en famille, a fait connaître l’application auprès de ceux qui ne s’étaient jamais aventurés à visionner ces boucles de vidéos. Cela a sans doute vieilli la moyenne d’âge : jusque-là, TikTok restait une application extrêmement juvénile et divertissante, ciblée sur les 13-18 ans.

Peut-on parler d’un activisme sur TikTok ?

La généalogie du tag « Black Lives Matter » sur différents réseaux sociaux montre que sa popularité a évolué. Le tag naît en 2012 sur Twitter, avant d’être repris sur Snapchat lors des émeutes de Ferguson en 2014. Cela s’inscrit, à ce moment-là, un mouvement de politisation de Snapchat. C’est aussi le moment où les médias commencent à investir ce réseau social, par exemple. Aujourd’hui, c’est au tour de TikTok car il s’agit du réseau du moment.

La « culture mobile » rejoint l’histoire des « media tactiques » [une notion issue de l’univers du marketing, NLDR], qui consiste à utiliser tous les moyens à disposition pour se faire entendre. Il s’agit d’un véritable activisme numérique, qui existe depuis qu’internet est grand public. Et cette culture est extrêmement participative.

Les formats propres à Tik Tok sont-ils efficaces pour faire passer des messages politiques ?

Oui, pour plusieurs raisons. D’abord, la possibilité d’utiliser des hashtags et ainsi de s’inscrire dans ce fil de débats par la vidéo, créant un récit collectif. Là où il y a des voix individuelles, cela permet de les mettre en commun et de se faire entendre plus fort. De plus, le caractère extrêmement créatif de Tik Tok, avec ses moyens audiovisuels, renforce la logique participative : chacun s’approprie et relaie le message à sa manière, selon son imagination, sa créativité, et chacun se sent auteur de ce grand cri de protestation. À partir du moment où l’application est transnationale, cette chaîne de protestation est d’autant plus grande dans le cas du racisme systémique que le phénomène ne concerne pas uniquement les Etats-Unis.

La fonctionnalité de play-back, conçue à l’origine comme divertissante, est aussi un ressort de ce succès ?

Le play-back, une fonctionnalité de base de l’application, constitue l’autre ressort des messages politiques. Il s’agit d’imiter des chorégraphies, mais aussi des sketchs, des discours, de reprendre les paroles d’un autre, ou simplement de faire une vidéo en « duet » [en divisant l’écran, cette fonctionnalité de Tik Tok de publier une vidéo à côté de celle d’un autre, NLDR] pour réagir en acquiesçant. On observe ici une importante fonctionnalité de porte-voix, qui rappelle le principe du « human Mic » (micro humain, en français) de Occupy Wall Street. Les activistes reprenaient les paroles des uns et des autres pour qu’elles soient mieux entendues, en raison de l’interdiction des microphones.

A travers les play-back, duets et autres challenges, se dessine une structure en boucle. Ce sont à la fois des vidéos courtes, mais aussi qui se font écho, qui se répètent. Cela crée une sorte de ritournelle, de refrain populaire favorable au mimétisme. C’est comme un slogan qui favorise la viralité. Il y avait donc un potentiel de politisation de Tik Tok, qui est aujourd’hui utilisé de façon opportuniste, au bon sens du terme, par les jeunes activistes Afro-Américains et leurs supporters.

L’application incitera-t-elle les jeunes à se politiser ?

Effectivement, chez les plus jeunes, Tik Tok peut générer une acculturation à des problématiques politiques comme le racisme systémique ou les questions féministes. C’est une manière de construire sa culture politique. Mais il faut nuancer : tous les jeunes sur Tik Tok ne sont pas adeptes de ce type de contenus. De plus, l’algorithme de Tik Tok est encore plus « enfermant » que celui d’autres réseaux, comme Twitter ou Facebook. Le fil d’accueil « Pour vous », dont l’algorithme a longtemps été tenu secret, est très présent, et l’on peut être TikTokeur en ce moment sans avoir idée qu’il existe un corpus de vidéos extrêmement politiques autour de ce débat public sur le racisme systémique.

Récemment, on a vu un hashtag « BalanceTonTikTokeur », qui dénonçait les propos perçus comme problématiques de certains utilisateurs. Des simulacres de leur « procès » ont été réalisés en vidéo sur Tik Tok et les coordonnées personnelles de certains ont été publiées sur Twitter. Le réseau social a-t-il perdu son côté divertissant et bienveillant ?

Cette acculturation politique peut aussi s’opérer sur le mode de la polémique, à travers des interactions plus violentes. C’est le cas du hashtag #NWorld [l’expression correcte est bien « N-word », mais sur Tik Tok, c’est le tag « #NWorld » qui recense ces vidéos, NLDR]. Il s’agit d’un activisme sémantique qui consiste à pointer un usage de ce mot considéré comme un « mésusage », en commentant parfois violemment les vidéos de personnes blanches qui se réapproprient ce mot. La fonctionnalité de compilation prend ici tout son sens : des compilations de vidéos sont créées autour du « #NWorld » et des attaques, polémiques que cela crée.

@emmuhlu I am really not trying to play the victim with the drama about my ex I’m so emotional and triggered right now. Maybe I’m making things worse. I’m sorr ♬ original sound – emmuhlu La Tiktokeuse Emmuhlu s’est excusée après la publication d’une vidéo dans laquelle on l’entend crier le « N-word », un mot particulièrement tabou aux Etats-Unis.

Est-ce qu’on peut parler d’un point de bascule pour l’application ?

TikTok grandit, comme ses utilisateurs. TumblR a été délaissé par les activistes, Snapchat aussi. Lorsqu’un réseau se politise, il peut émerger d’autres services qui vont accueillir les usages plus récréatifs et divertissants. En ce sens-là, c’est un point de bascule à surveiller pour les fondateurs de TikTok. Ça l’est aussi car une partie de l’histoire des Afro-Américains se sera écrite avec TikTok, une application ici détournée de ses usages.

Propos recueillis par Mahaut Landaz