« On n’arrivera pas au zéro glyphosate »

La France en finira-t-elle un jour avec le glyphosate, cet herbicide controversé ? Emmanuel Macron s’y était engagé en 2017 avant de finalement renoncer à sa promesse de l’interdire. Et le ministre de l’Agriculture vient de jeter un peu plus le trouble sur ce dossier épineux. Interrogé ce vendredi 26 juin sur Franceinfo sur la possibilité d’arriver « l’an prochain » au « zéro glyphosate », Didier Guillaume a jugé cet objectif irréaliste.

« On n’y arrivera pas au “zéro glyphosate”, il faut dire la vérité, a-t-il affirmé. Dire que nous devrions tout arrêter, c’est tromper les gens, c’est partir dans une aventure qui serait dramatique, parce que si on dit “zéro glyphosate”, on arrêtera de produire de l’alimentation. »

Il a toutefois plaidé que « dans certains secteurs, on est déjà au “zéro glyphosate” ». « On en est à plus de 10 000 agriculteurs qui sont passés en bio l’année dernière. On va dans le bon sens », a assuré le ministre.

Des produits toujours utilisés

Didier Guillaume a ainsi mis en avant une baisse de 35 % de l’utilisation des produits phytosanitaires et du glyphosate entre 2018 et 2019, répondant à l’eurodéputé EELV Yannick Jadot qui avait affirmé que l’utilisation du glyphosate avait « augmenté » en France.

#glyphosates Bayer paie 10 milliards pour faire cesser des poursuites aux États-Unis. En novembre nous arriverons à… https://t.co/NIaF4yMptd —yjadot(@Yannick Jadot)

« Ce qui fait sur les deux ans -30 %, entre 2019 et 2017 […]. C’est une excellente nouvelle », a martelé le ministre, admettant une hausse importante de l’utilisation du glyphosate en France sur l’année 2018.

Cette année-là, la vente des produits phytopharmaceutiques a connu une importante hausse. Le comité d’orientation stratégique et de suivi (COS) du plan national de réduction des produits phytopharmaceutiques, Ecophyto, « a constaté une augmentation globale forte » de 21 %, avait précisé le gouvernement en début d’année, rapporte « l’Express ».

Une promesse et un renoncement

« Le président de la République a été le premier chef de l’Etat d’un pays européen à dire que nous allions arrêter le glyphosate en 2021, mais en même temps, il a ajouté qu’il n’était pas possible de laisser des filières sans solutions. C’est la différence que nous avons entre une écologie dogmatique et une écologie pragmatique, a estimé Didier Guillaume. L’objectif est de sortir de la dépendance aux produits phytosanitaires. »

Emmanuel Macron s’était engagé en novembre 2017 à bannir le glyphosate en France d’ici à la fin de 2020, insistant sur la nécessité de trouver des alternatives pour les agriculteurs.

J’ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l’utilisation du glyphosate soit inte… https://t.co/ZNBCgyokSh —EmmanuelMacron(@Emmanuel Macron)

Il était finalement revenu sur cette promesse en janvier 2019, affirmant que le pays ne parviendrait pas à se passer « à 100 % » du glyphosate dans les trois ans.