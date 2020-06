Nicole Belloubet demande un rapport sur les investigations du parquet national financier

Ce document doit porter sur « sur les modalités des réquisitions effectuées, leur étendue et leur durée » de l’enquête menée par le PNF pour identifier une « taupe » éventuelle ayant informé Nicolas Sarkozy qu’il était sur « écoutes » dans une enquête.

La ministre de la Justice Nicole Belloubet a demandé à la procureure générale de Paris « un rapport circonstancié sur la nature précise » de l’enquête du parquet national financier (PNF), qui visait selon Le Point à identifier une taupe dans l’affaire dite des « écoutes ». La procureure générale de Paris Catherine Champrenault est la supérieure hiérarchique du procureur national financier, qui était lors de cette enquête controversée Eliane Houlette.

Le rapport portera « notamment sur les modalités des réquisitions effectuées, leur étendue et leur durée« , indique la ministre de la Justice dans un communiqué. Nicole Belloubet se dit « consciente de l’émoi suscité dans la communauté judiciaire », par ces investigations qui ont conduit à éplucher les factures téléphoniques détaillées (« fadettes ») de nombreux ténors du barreau.

En février 2014, le PNF avait demandé d’éplucher les factures téléphoniques détaillées (« fadettes ») d’une dizaine de ténors du barreau et de magistrats afin de trouver la « taupe » qui aurait pu informer Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu’ils étaient sur écoutes dans une autre affaire. Il a fallu presque six ans pour que cette procédure, sans résultat, soit classée sans suite fin 2019.

Nicole Belloubet se dit, dans le communiqué, « consciente de l’émoi suscité dans la communauté judiciaire et au-delà ». Jacqueline Laffont, l’une des avocates de Nicolas Sarkozy dans l’affaire des « écoutes », a annoncé vendredi matin avoir demandé à la garde des Sceaux de diligenter une « inspection générale » visant le PNF après une enquête qualifiée de « déloyale ». Egalement critiqué dans les affaires Fillon et Kohler, le parquet national financier (PNF), é « ne se dispense jamais de respecter la règle de droit », a affirmé pour sa part l’actuel procureur de la République financier Jean-François Bohnert.