L’Australie et la Nouvelle-Zélande hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande. C’est ainsi qu’en a décidé le Conseil de la FIFA à l’issue d’un vote dont les résultats ont été annoncés par Gianni Infantino, le Président de la FIFA, en marge d’une séance tenue par visioconférence.

La candidature conjointe déposée par la Fédération Australienne de Football et la Fédération Néo-Zélandaise de Football a ainsi reçu 22 des 35 suffrages valablement exprimés par les membres du Conseil lors du premier tour de scrutin, la Fédération Colombienne de Football en obtenant quant à elle 13 votes. Le détail des votes est disponible ici.

Après le succès retentissant rencontré par la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ en France et conformément à la décision unanime prise par le Conseil quelques semaines plus tard, l’édition 2023 de la compétition phare du football féminin sera la première à réunir 32 équipes. Elle sera également la première à être organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dans deux confédérations qui plus est (AFC et OFC).





Fifa