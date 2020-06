l’approche actuelle contre le Covid-19 « ne marche pas »

Le coronavirus circule toujours activement aux Etats-Unis, notamment dans les Etats du sud, à tel point que certains doivent même établir, voire rétablir, des restrictions. Et que les critiques fusent de plus en plus contre l’approche de l’administration Trump.

Trump au pouvoir, ou la nuit américaine

Le docteur américain Anthony Fauci, expert des maladies infectieuses, a ainsi admis dans une interview au « Washington Post » publiée ce vendredi 26 juin que les Etats-Unis devraient changer d’approche pour endiguer la pandémie de Covid-19. « Il y a quelque chose qui ne marche pas », a dit le directeur de l’Institut des maladies infectieuses et membre de la cellule de crise de la Maison Blanche sur le coronavirus. « On pourra faire autant de tableaux qu’on veut, il restera toujours que ça ne fonctionne pas. »

Les bars fermés au Texas

Les Etats-Unis font de plus en plus de tests (plus de 640 000 en une journée rapportés jeudi, selon le Covid Tracking Project) mais le nombre de cas confirmés augmente à un rythme encore plus élevé depuis quelques semaines. Californie, Arizona, Texas et Floride, des Etats très peuplés, sont au coeur de ce rebond.Portugal, Allemagne, Chine… ces zones contraintes de se reconfiner à cause des nouveaux foyers de Covid

Face à cette résurgence du coronavirus, le gouverneur du Texas a ordonné ce vendredi la fermeture des bars dès midi. « À l’heure actuelle, il est clair que l’augmentation du nombre de cas est largement due à certains types d’activités, notamment aux Texans qui se rassemblent dans les bars », a indiqué le gouverneur Greg Abbott dans un communiqué, en demandant à chaque Texan de « faire sa part » et de respecter les mesures de distanciation sociale.

L’hypothèse des dépistages de groupe

« Il faut qu’on trouve la pénétration des infections dans notre société », a ajouté Anthony Fauci. « La seule façon d’y parvenir est de ratisser large. »

Une idée envisagée est de lancer des dépistages de groupe, selon lui : les échantillons d’un groupe de personnes seraient mélangés et testés en une seule fois, ce qui économiserait des moyens pour les groupes sans individu contaminé. En cas de résultat positif, chaque membre du groupe serait testé individuellement.

En Guyane, le gouvernement évoque « l’hypothèse d’un reconfinement » après un rebond du Covid-19

Entre 5 et 8 % des Américains ont été contaminés depuis le début de la pandémie, selon le directeur des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Or dans de nombreux Etats, le déconfinement s’est fait sans l’adoption par les populations des mesures barrières. L’usage du masque, par exemple, est rare dans le Sud et dans l’Ouest, mais de plus en plus de juridictions envisagent désormais de le rendre obligatoire pour tenter d’endiguer les contagions.