« Il faut être exigeant sur les critères »

François Hommeril est président de la CFE-CGC, syndicat défendant les cadres. Il commente le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée, annoncé mercredi par Emmanuel Macron – plus avantageux que le dispositif classique, il sera indemnisé à 84 % du salaire net avec un reste à charge de 15 % pour les entreprises pour une durée maximale de deux ans.

Le chômage partiel de longue durée se veut une arme anti-licenciements. L’objectif peut-il être atteint selon vous ?

Je le crois. Il faut absolument se battre pour éviter les PSE [plan de sauvegarde de l’emploi, c’est-à-dire de licenciements, NDLR], pour maintenir l’emploi et les compétences dans les entreprises. Mais on entend des employeurs expliquer qu’ils seraient obligés de licencier pour… sauvegarder l’emploi. Stop ! On ne peut pas détruire des emplois pour en sauver. Si l’on accepte un tel raisonnement, il n’y a plus de limite !

Rien n’interdit à une entreprise qui négocie du chômage partiel de recourir aussi aux licenciements…

Donner de l’argent aux entreprises pour qu’elles licencient serait un triste précédent. Cela veut dire que l’idéologie néolibérale a infusé jusqu’au sein du ministère du Travail. On le voit aussi avec les lois qui ont été adoptées durant la crise sanitaire et qui seront maintenues : on fait passer, au nom de l’urgence, des dispositions qui vont devenir pérennes. C’est une rupture de confiance et c’est très grave.

Par exemple ?

Avec l’urgence sanitaire, des élus représentants du personnel peuvent ê