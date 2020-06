« 20h30 le samedi ». Le soutien-gorge : « Je t’aime… moi non plus » – France 2 – 27 juin 2020

Le magazine « 20h30 le samedi » (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l’histoire collective. Des reportages qui dévoilent « la petite histoire dans la grande », à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la deuxième saison de « 20h30 le samedi » revient sur la saga du soutien-gorge.

Le jour où > Une anarchiste française invente le soutien-gorge pour libérer les femmes

Rarement un simple morceau de tissu aura fait l’objet de tant de polémiques. Depuis les années 1950, le soutien-gorge, symbole pour certains de la féminité et du style pin-up, en a vu de toutes les couleurs. Et puis Mai-68 est passé par là. C’est devenu pour d’autres un marqueur de l’oppression du corps des femmes. Pourtant, ce sous-vêtement a été inventé par une anarchiste française il y a plus d’un siècle, pour libérer les femmes. Il a été présenté pour la première fois comme une innovation majeure lors de l’exposition universelle de Paris de 1889, à côté de la tour Eiffel. « 20h30 le samedi » raconte l’histoire du meilleur ennemi de la femme…

Et aussi, des mannequins vivants en vitrine…

Le bonus > Chantal Thomass fait scandale

La créatrice de mode française est la première femme à avoir organisé un défilé de lingerie. Elle a propulsé le soutien-gorge à son apogée dans les années 1980. Et en 1999, elle a créé la polémique en mettant en vitrine des mannequins de chair et d’os portant ses sous-vêtements…

> Les replays des magazines d’info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique « Magazines ».

