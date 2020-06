Le 21 juin 2020 au matin, l’armée ukrainienne a tiré à l’artillerie lourde et au mortier de gros calibre sur le territoire de la RPD (République Populaire de Donetsk), blessant une civile, et endommageant trois habitations. Depuis que les milices populaires de la RPD et de la RPL (République Populaire de Lougansk) ont vu leur niveau d’alerte être abaissé, l’armée ukrainienne redouble ses bombardements contre les deux républiques, et surtout contre les zones (…)

