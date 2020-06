Entreprises : un protocole sanitaire allégé

Faire revenir ses 27 salariés au bureau, un directeur en rêve depuis des semaines. Dans une entreprise qui crée des vidéos, le plateau de travail est bien vide. Mais le télétravail sera fini dès lundi 29 juin. « Grâce à cet assouplissement, il y a un changement de mentalité et une évolution qui nous permet de faire revenir tout le monde au travail plus facilement et de recréer un sentiment d’appartenance à la société et au dynamisme« , explique Cédric Gourbault, président de Creads.

Avec le nouveau protocole sanitaire à paraître mercredi 24 juin, la distance de 4 mètres carrés par salarié ne devra plus être respectée. Un seul mètre entre chacun suffira. Les salariés, eux, ont hâte de retrouver tous leurs collègues en chair et en os. Les visioconférences ont leurs limites. Autre piste : un référent Covid dans chaque entreprise chargé de veiller à la mise en œuvre des mesures sanitaires. Cette mesure crispe certains syndicats.

