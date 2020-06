à quoi sert un « référent Covid » dans les entreprises ?

Les entreprises, obligées d’organiser des mesures sanitaires dans les locaux, attendent de savoir si elles seront obligées de désigner un « référent Covid ». C’est la mesure qui reste en suspens dans le nouveau protocole destiné à déconfiner les usines et les bureaux. Mais certaines entreprises ont déjà pris les devants. Noémie Gillon a ainsi été désignée pour traquer le non respect des règles sanitaires sur les chantiers d’une entreprise. Port du masque, distanciation sociale, elle à l’œil sur tout.

Une mission qu’elle mène de manière bénévole, elle ne touche aucune prime pour un travail qui n’est pas facile à faire passer auprès des ouvriers. « C’est un peu compliqué, mais on a des règles, il faut les respecter c’est tout », confie l’un des travailleurs du chantier. « C’est tout au long de la journée qu’il faut faire des rappels, donc j’essaye de ne pas passer pour la méchante non plus, parce que ce n’est pas mon rôle », indique la référente. En période de chaleur, le port du masque va être plus compliqué à faire respecter.