23 juin 2010 : Donovan, héros américain et cauchemar algérien

Il y a 10 ans ce mardi, Landon Donovan sauvait les USA

Son but contre l’Algérie fût un des grands moments d’Afrique du Sud 2010

Revivez ce match avec la vidéo ci-dessus

Le but vainqueur de l’Américain Landon Donovan contre l’Algérie lors de la dernière journée du Groupe C a été l’un des moments les plus marquants de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud™.

Cette réalisation de dernière minute a permis aux USA de l’emporter 1-0 et de se qualifier pour les huitièmes de finale. C’était aussi la première fois depuis 1930 que les USA terminaient en tête de leur groupe dans l’épreuve suprême. « Mon cerveau est ainsi fait que je regarde toujours vers l’avant », a récemment déclaré Donovan (Fútbol with Grant Wahl Podcast). « « Je n’ai jamais revu le match contre l’Algérie ni un autre de Coupe du Monde. Je le ferai à un moment donné. »

Peut-être le fera-t-il aujourd’hui pour fêter les 10 ans d’un des plus grands moments de sa carrière.





Fifa