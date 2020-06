« Le test de dépistage du cancer du côlon permet de dépister environ 80 % des lésions tumorales bénignes ou plus avancées », indique le Pr Christophe Cellier, chef du service de gastro-entérologie de l’hôpital européen Georges Pompidou. En quoi consiste ce test ? Quand faut-il réaliser une coloscopie ? Quelles pistes pour un dépistage plus simple et plus généralisé ? Précisions.





