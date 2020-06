Déconfinement : l’activité des entreprises s’accélère

L’économie française redémarre lentement, mais sûrement. Durant la semaine du 15 au 21 juin, le taux d’activité des entreprises industrielles était de 76% par rapport à l’an dernier. La barre des 80% devrait être franchie dans les prochains jours. Le secteur du BTP est l’un des plus actifs. 97% des chantiers ont redémarré dans les travaux publics et 93% dans le bâtiment. En revanche, les branches du textile et de la métallurgie ne tournent que pour l’instant à 60% et peinent à retrouver leur niveau.



Après une chute abyssale en avril, les ventes de voitures neuves ne reculait plus que de 50% en mai. Les clients sont aussi bel et bien de retour dans les magasins depuis plusieurs semaines. La consommation se maintient depuis la réouverture du 11 mai. Le chiffre d’affaires est toujours en hausse de 6% sur la première quinzaine de juin.

