bientôt un moratoire sur les entrepôts géants ?

Amazon, le géant du e-commerce, voit grand. Dopé par la crise sanitaire, Amazon veut implanter 8 à 11 entrepôts en France d’ici 2021. Au pied du pont du Gard, un projet de 40 000 mètres carrés est à l’étude dans un décor classé au patrimoine mondial de l’Humanité. Un expansionnisme dénoncé par les représentants des petits commerces.

« Il y aura un affaiblissement notoire des commerces physiques. Je représente 19 fédérations et 450 000 entreprises et un million de salariés. Je crie au secours« , dénonce Francis Palombi, président de la confédération des commerçants de France. Un cri d’alarme relayé par une proposition de loi. Une trentaine de députés demandent un moratoire de deux ans « sur la délivrance des permis de construire et d’aménager un entrepôt logistique ». Pour ces élus, il est indispensable de freiner les géants Amazon et Alibaba. Mais, pour certains députés de la majorité, interdire n’est pas la solution.