Aux États-Unis, un enfant noir refusé d’un restaurant à cause de son short, pas l’enfant blanc

Alors que les Etats-Unis n’en finissent pas d’être secoués par la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué lors d’un contrôle de police à Minneapolis, une affaire de discrimination vient illustrer ce qu’est le racisme au quotidien.

A Baltimore, une femme noire, Marcia Grant, s’est vue refuser d’être servie avec son fils de 9 ans dans un restaurant, Ouzo Bay Monday, parce qu’il portait des baskets, un short et un T-shirt Air Jordan. Une tenue sportive prétendument incompatible avec le code vestimentaire de l’établissement, rapporte « USA Today » ce mardi 23 juin.

Mais comme le montre la vidéo qu’elle a diffusée lundi, très commentée sur les réseaux sociaux, un autre enfant avait été admis dans le restaurant malgré des tenues similaires. Mais lui était blanc…

Le groupe Atlas Restaurant, qui possède entre autres établissements l’Ouzo Bay, s’est excusé publiquement de cet incident « extrêmement perturbant » et annonce avoir « suspendu indéfiniment » le directeur responsable.

